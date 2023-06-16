Зеленский: Украина не привлечет НАТО в войну с россией
17:37 02 июня Киев, Украина
Украина подчеркивает, что не привлечет ни одну страну-члена НАТО в войну с россией и отмечает, что полноценное членство в Альянсе будет отложено до конца конфликта.
Президент Владимир Зеленский
высказал заявио об этом во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом, которая состоялась в Киеве 2 июня.
"Мы адекватные люди и понимаем, что не будем втягивать ни одну страну НАТО в эту войну. Поэтому, мы осознаем, что пока идет конфликт, полноценного членства в НАТО не будет. Не потому, что мы не желаем этого, а потому что это невозможно", - заявил Зеленский.
Однако он подчеркнул, что Украина не ищет альтернатив членству в НАТО, но требует гарантий безопасности до полного завершения текущей войны.
"Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины - это включает санкции, финансовую поддержку, поставку вооружений и т.д. Эти гарантии должны быть реальными, а не только на бумаге. Если мы хотим их официально зафиксировать, то должны иметь четкие указания или конкретные условия, подтверждающие, что эти гарантии безопасности будут действовать до тех пор, пока Украина не получит основные гарантии безопасности, то есть членство в НАТО", - пояснил Зеленский.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии