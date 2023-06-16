Зеленский: Украина не привлечет НАТО в войну с россией

17:37 02 июня Киев, Украина





Президент Владимир Украина подчеркивает, что не привлечет ни одну страну-члена НАТО в войну с россией и отмечает, что полноценное членство в Альянсе будет отложено до конца конфликта.Президент Владимир Зеленский высказал заявио об этом во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом, которая состоялась в Киеве 2 июня.

"Мы адекватные люди и понимаем, что не будем втягивать ни одну страну НАТО в эту войну. Поэтому, мы осознаем, что пока идет конфликт, полноценного членства в НАТО не будет. Не потому, что мы не желаем этого, а потому что это невозможно", - заявил Зеленский.

Однако он подчеркнул, что Украина не ищет альтернатив членству в НАТО, но требует гарантий безопасности до полного завершения текущей войны.