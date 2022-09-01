Зеленский убежден в процветающем будущем Крыма после его деоккупации

16:40 23 августа Киев, Украина





Об этом сообщил



По словам президента, в рамках экономической панели саммита представят стратегию обновления и законодательный фундамент для последекупационного периода.



Президент подчеркнул, что россия превратила Крым в депрессивный и зависимый регион, "регион высоких заборов, колючей проволоки, беззакония, в зону экологического бедствия и плацдарм для агрессии и распространения горя" . У правительства есть проработанный взгляд на восстановление украинского Крыма после его деоккупации, поэтому украинские власти инициировали два направления деятельности в пределах Крымской платформы – экономическое и законодательное.Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия второго саммита Крымской платформы.По словам президента, в рамках экономической панели саммита представят стратегию обновления и законодательный фундамент для последекупационного периода.Президент подчеркнул, что россия превратила Крым в депрессивный и зависимый регион, "регион высоких заборов, колючей проволоки, беззакония, в зону экологического бедствия и плацдарм для агрессии и распространения горя" .

“С 24 февраля с временно оккупированного Крыма по нашим общинам запустила 750 различных крылатых ракет. За полгода они уничтожили сотни гражданских объектов – школы, университет, больницы, обычные жилые дома”, – сказал он.

В своей речи президент подчеркнул, что для Украины Крым – это часть народа, нашего общества, а "не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как это для государства-террориста" .

"Это сообщество людей, которому мы гарантируем свободу и вернем Крыму современность. Крым был и является частью нашей страны. Полуостров вместе после деоккупации вместе со всей Украиной присоединится к Европейскому Союзу, я в этом уверен. Паспорт гражданина Украины будет являться и паспортом ЕС. Это будет колоссальной возможностью для наших людей, живущих на полуострове", - сказал Зеленский.

Европейское будущее во время саммита также отметил президент Европейского Совета Шарль Мишель, напомнив, что ЕС уже предоставил Украине статус кандидата на вступление в этот союз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем выступлении из Брюсселя подчеркнула, что ЕС никогда не признает Крым российской территории и будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.



Президент подчеркнул, что только украинское государство обеспечит Крымский полуостров современной медициной, образовательной и цифровой системой государственных услуг.

“Украина уберет колючую проволоку, которая закрывает путь людям к лучшим местам, незаконные заборы, которые разорвали побережье нашего прекрасного Крыма. Свободный доступ к пляжам, реальная защита заповедных зон, исторических объектов обеспечит только Украина, а не пришедший, чтобы захватывать, воровать и унижать человек”, – сказал Владимир Зеленский.

Президент анонсировал о планах Украины восстановить на полуострове систему санаториев, реабиалитационных центров, профессиональных заведений, которые будут принимать сотни тысяч человек ежегодно, миллионов туристов, детей и взрослых, гражданский и ветеранов, граждан Украинцев и иностранных.