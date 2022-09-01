Зеленский убежден в процветающем будущем Крыма после его деоккупации

У правительства есть проработанный взгляд на восстановление украинского Крыма после его деоккупации, поэтому украинские власти инициировали два направления деятельности в пределах Крымской платформы – экономическое и законодательное.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия второго саммита Крымской платформы.
По словам президента, в рамках экономической панели саммита представят стратегию обновления и законодательный фундамент для последекупационного периода.
Президент подчеркнул, что россия превратила Крым в депрессивный и зависимый регион, "регион высоких заборов, колючей проволоки, беззакония, в зону экологического бедствия и плацдарм для агрессии и распространения горя" .
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия второго саммита Крымской платформы.
По словам президента, в рамках экономической панели саммита представят стратегию обновления и законодательный фундамент для последекупационного периода.
Президент подчеркнул, что россия превратила Крым в депрессивный и зависимый регион, "регион высоких заборов, колючей проволоки, беззакония, в зону экологического бедствия и плацдарм для агрессии и распространения горя" .
В своей речи президент подчеркнул, что для Украины Крым – это часть народа, нашего общества, а "не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как это для государства-террориста" .
Европейское будущее во время саммита также отметил президент Европейского Совета Шарль Мишель, напомнив, что ЕС уже предоставил Украине статус кандидата на вступление в этот союз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем выступлении из Брюсселя подчеркнула, что ЕС никогда не признает Крым российской территории и будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
Президент подчеркнул, что только украинское государство обеспечит Крымский полуостров современной медициной, образовательной и цифровой системой государственных услуг.
Президент анонсировал о планах Украины восстановить на полуострове систему санаториев, реабиалитационных центров, профессиональных заведений, которые будут принимать сотни тысяч человек ежегодно, миллионов туристов, детей и взрослых, гражданский и ветеранов, граждан Украинцев и иностранных.
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