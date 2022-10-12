Зеленский: у рф две мишени - энергообъекты по всей стране и люди

12:03 10 октября Киев, Украина

После утренних ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины президент Владимир Зеленский записал в центре столицы видеообращение, в котором подчеркнул, что россия пытается нанести как можно больше вреда гражданским и призвал украинцев оставаться в укрытиях.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени - энергообъекты и люди", — отметил президент.

По словам гаранта, россия пытается поразить энергообъекты по всей территории страны.

"Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что при этом россия сознательно пытается нанести удары в час пик, чтобы поразить как можно больше гражданского населения.

"Вторая мишень - люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда", - подчеркнул политик.

Президент призвал украинцев находиться в укрытиях и всегда соблюдать правила безопасности.

"И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - подытожил Владимир Зеленский.

Также в свое Твиттере Зеленский сообщил, что договорился с Шольцем о созыве срочного заседания "Группы семи", в ходе которого президент Украины расскажет о терактах рф.