Зеленский: у рф две мишени - энергообъекты по всей стране и люди

После утренних ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины президент Владимир Зеленский записал в центре столицы видеообращение, в котором подчеркнул, что россия пытается нанести как можно больше вреда гражданским и призвал украинцев оставаться в укрытиях.
По словам гаранта, россия пытается поразить энергообъекты по всей территории страны.
Зеленский отметил, что при этом россия сознательно пытается нанести удары в час пик, чтобы поразить как можно больше гражданского населения.
Президент призвал украинцев находиться в укрытиях и всегда соблюдать правила безопасности.
Также в свое Твиттере Зеленский сообщил, что договорился с Шольцем о созыве срочного заседания "Группы семи", в ходе которого президент Украины расскажет о терактах рф.
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