Зеленский созвал военный кабинет в спецформате

16:33 26 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский 26 октября провел военный кабинет в спецформате, на котором заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, министра обороны Рустема Умерова и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарновский, Гнатов, Москалев, Содоль. Их подробные доклады относительно своих направлений, оборонных и наступательных действий, специальных задач. Откровенный разговор на важнейшие темы", - отметил Зеленский.

Во время собрания заслушали доклады Залужного, Буданова, Умерова и Малюка.