Зеленский созвал военный кабинет в спецформате
16:33 26 октября Киев, Украина
Президент Владимир Зеленский
26 октября провел военный кабинет в спецформате, на котором заслушал доклад главнокомандующего ВСУ
Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, министра обороны Рустема Умерова и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
"Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарновский, Гнатов, Москалев, Содоль. Их подробные доклады относительно своих направлений, оборонных и наступательных действий, специальных задач. Откровенный разговор на важнейшие темы", - отметил Зеленский.
Во время собрания заслушали доклады Залужного, Буданова, Умерова и Малюка.
"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный снабжением наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК. Согласовали позиции. Двигаемся дальше", — добавил президент.
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