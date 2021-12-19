Зеленский создал совет по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, защищавших Украину

15:00 12 Март Киев, Украина

В соответствии с указом президента, в Украине начнет функционировать Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, которые принимали участие в защите Украины. Данный указ Владимир Зеленский подписал 12 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с соответствующей просьбой к Зеленскому обращались правозащитники совместно с нардепами.



Председатель Консультативного совета Алена Вербицкая отметила, что орган при Офисе Президента создается для отстаивания прав людей, защищавших Украину.

"Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства - сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. В настоящее время известны примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить более чем на 10 лет заключения", - рассказала Вербицкая.

По ее словам, длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины.



В таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет, заметила Алена Вербицкая.



В состав совета будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций.