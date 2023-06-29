Зеленский создал делегацию для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ

07:46 09 февраля Киев, Украина

Глава Украины подписал Указ о создании делегации для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ, возглавит делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Текст соответствующего указа размещен на сайте Главы государства.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы, созданной в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной в соответствии с Договором по открытому небу (январь - декабрь 2021 года, г. Вена, Республика Австрия)", - говорится в документе.

Возглавил делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, его заместителями стали начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины Леонид Голопатюк, заместитель постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.