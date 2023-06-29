Зеленский создал делегацию для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ

Глава Украины подписал Указ о создании делегации для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ, возглавит делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.
Текст соответствующего указа размещен на сайте Главы государства.
Возглавил делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, его заместителями стали начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины Леонид Голопатюк, заместитель постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Членами делегации являются заместитель директора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Анатолий Горбач, главный консультант - заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Сергей Коваленко, представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене Владимир Приходько.
В состав делегации включены также начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Виктор Рыжак и начальник этого управления Владимир Собора.
Эксперты делегации - советник Департамента международной безопасности МИД Игорь Березкин, эксперт Службы безопасности Украины Сергей Левченко, а также директор Государственного учреждения «Научный центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины» Михаил Попов и старший научный сотрудник Института космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Украины Сергей Черный (оба - по согласию).
Министру иностранных дел разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.
Кроме того, главе МИД поручено утвердить указания делегации.
Глава делегации должен обеспечить предоставление Министерству иностранных дел отчетов о результатах участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу.
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