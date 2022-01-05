Зеленский советует провести в Беларуси новые выборы, к которым будет обеспечен свободный доступ международных наблюдателей

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ситуации, которая сложилась в Беларуси.
"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария".
Также Зеленский считает, что властям и белорусскому обществу не поздно начать диалог для разрешения ситуации. "Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым", – объяснил президент.
Зеленский заявил, что категорически не хочет вмешиваться в белорусские выборы: "Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела".
В то же время президент посоветовал исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко провести новые выборы, обеспечить к ним доступ всех кандидатов и не препятствовать международным наблюдателям.
"И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл – значит так, если кто-то другой – значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю", – подытожил Зеленский.
"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария".
Также Зеленский считает, что властям и белорусскому обществу не поздно начать диалог для разрешения ситуации. "Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым", – объяснил президент.
Зеленский заявил, что категорически не хочет вмешиваться в белорусские выборы: "Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела".
В то же время президент посоветовал исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко провести новые выборы, обеспечить к ним доступ всех кандидатов и не препятствовать международным наблюдателям.
"И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл – значит так, если кто-то другой – значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю", – подытожил Зеленский.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии