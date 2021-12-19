Зеленский сообщил, что нарушил законодательство

19:44 07 Июль Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по поводу собственного нарушения, он не заявил вовремя о существенном изменении в имущественном состоянии

Об этом во вторник, 7 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента.



В частности, в ОП сообщили, что в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на сумму 5,2 млн грн.



Поскольку общая стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенном изменении в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.



Однако, как отмечается в сообщении пресс-службы, в реестр не поступали такие сообщения.



Ранее президент Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно декларации Зеленского доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн.



С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь прошлого года составила 208 787 грн.



Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 000 144 грн.



