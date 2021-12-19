Зеленский сообщил, что нарушил законодательство

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по поводу собственного нарушения, он не заявил вовремя о существенном изменении в имущественном состоянии
Об этом во вторник, 7 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента.
В частности, в ОП сообщили, что в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на сумму 5,2 млн грн.
Поскольку общая стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенном изменении в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.
Однако, как отмечается в сообщении пресс-службы, в реестр не поступали такие сообщения.
Ранее президент Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно декларации Зеленского доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн.
С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь прошлого года составила 208 787 грн.
Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 000 144 грн.
В частности, в ОП сообщили, что в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на сумму 5,2 млн грн.
Поскольку общая стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенном изменении в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.
Однако, как отмечается в сообщении пресс-службы, в реестр не поступали такие сообщения.
Ранее президент Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно декларации Зеленского доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн.
С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь прошлого года составила 208 787 грн.
Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 000 144 грн.
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