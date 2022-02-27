Зеленский собирает Интернациональный легион

09:02 27 Февраль Киев, Украина





Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248,



В связи с этим всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века.Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны. ВСУ.В связи с этим всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны.

Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.



«Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны. Для записи в Интернациональный легион и по всем деталям обращайтесь к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в вашем государстве (контактная информация – на сайте Посольства) », – говорится на сайте Офиса президента.



«24 февраля 2022 года ранним утром Россия начала новую военную операцию против Украины. Это ничем не оправданное преступное и циничное вторжение. Российская армия придерживается очень подлой тактики. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный довод для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие. Украинцам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу, защищать цивилизационные ценности. Однако это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте», – подчеркнул Зеленский.