Зеленский сменил командующего Силами теробороны ВСУ

14:55 09 октября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 9 октября уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил территориальной обороны ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича.

Соответствующие указы №678/2023 и №679/2023 опубликованы на сайте Офиса президента.

"Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины”, – говорится в указе №678/2023.

В то же время в указе №679/2023 говорится: "Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины".



Игорь Танцюра возглавлял Силы территориальной обороны ВСУ с мая 2022 года.



Анатолий Баргилевич с 2022 года являлся начальником штаба восточной группировки войск. В 2020-2022 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне..