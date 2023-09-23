Зеленский сказал, почему нельзя сохранять нейтралитет в отношении россии

Обращаясь к так называемым "нейтральным странам", Владимир Зеленский обратил их внимание на то, что во время захватнической войны рф против Украины ни у кого не получится сохранить нейтралитет. Об этом он сказал после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в Оттаве, сообщила пресс-служба ОП в субботу, 23 сентября.
Зеленский подчеркнул, что ослабление помощи Украине – это риск, но "если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей нужно бороться".
Он поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с финансированием и оружием.
Напомним, на текущей неделе Владимир Зеленский посетил США. Он принял участие в Генассамблее ООН и провел ряд встреч. Также украинский лидер встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Накануне Зеленский прибыл в Канаду, где встретился с премьером Джастином Трюдо.
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