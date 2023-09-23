Зеленский сказал, почему нельзя сохранять нейтралитет в отношении россии

12:17 23 сентября Киев, Украина

Обращаясь к так называемым "нейтральным странам", Владимир Зеленский обратил их внимание на то, что во время захватнической войны рф против Украины ни у кого не получится сохранить нейтралитет. Об этом он сказал после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в Оттаве, сообщила пресс-служба ОП в субботу, 23 сентября.

"Ты помогаешь Украине или россии. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь россию. А мощная россия и то, чего от нее ожидать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила", – заявил глава страны.

Зеленский подчеркнул, что ослабление помощи Украине – это риск, но "если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей нужно бороться".

Он поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с финансированием и оружием.

"Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все-таки за это сегодня платит Украина – людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь", – резюмировал президент.

Напомним, на текущей неделе Владимир Зеленский посетил США. Он принял участие в Генассамблее ООН и провел ряд встреч. Также украинский лидер встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Накануне Зеленский прибыл в Канаду, где встретился с премьером Джастином Трюдо.