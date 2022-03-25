Зеленский: Швеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика

В ближайшем будущем все истинные патриоты Украины смогут лицезреть копию Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе. Также в соборе будут представлены булава гетьмана Пилипа Орлика и гетьмана Петра Мазепы.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.
Он подчеркнул, что оригинал попадет в Украину позже.
«К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика», — отметил Зеленский.
Президент добавил, что ее вместе с булавой гетьмана Пилипа Орлика и гетьмана Петра Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе.
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