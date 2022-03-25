Зеленский: Швеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика

12:17 28 июня Киев, Украина





Об этом сообщил президент В ближайшем будущем все истинные патриоты Украины смогут лицезреть копию Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе. Также в соборе будут представлены булава гетьмана Пилипа Орлика и гетьмана Петра Мазепы.Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

«Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра была выставлена в фойе Верховной рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья — в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки», — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что оригинал попадет в Украину позже.



«К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика», — отметил Зеленский.



Президент добавил, что ее вместе с булавой гетьмана Пилипа Орлика и гетьмана Петра Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе.