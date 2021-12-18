Зеленский сегодня отчитается в Раде о проделанной за 2,5 года работе

08:53 01 Декабрь Киев, Украина

Сегодня в Раде запланировано выступление Владимира Зеленского, где он отчитается о 2,5 годах своего пребывания в должности президента.



Согласно ст. 106 Конституции Украины президент «обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении» страны.



Ссылаясь на эту норму, Зеленский 22 ноября направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку свое предложение выступить в Раде 1 декабря. Позже спикер главы государства Сергей Никифоров подтвердил такое намерение Зеленского.



Во время согласительного совета в парламенте 29 ноября первый вицеспикер Александр Корниенко призвал народных депутатов «соблюдать высокий уровень культуры» во время обращения Владимира Зеленского.



«Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут придерживаться в этом случае регламента, а также высокого уровня правовой культуры. И даже поведенческой культуры, потому что мы уже неоднократно наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей», — отметил Корниенко.