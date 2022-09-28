Зеленский с президентом Турции обсудил псевдореферендумы

18:21 28 сентября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 сентября, провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.

"Разговор касался последних событий российско-украинской войны. Президент Эрдоган отметил, что очень рад, что обмен военнопленными между рф и Украиной был успешно проведен после долгой подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы президента Турции.



Эрдоган обратил внимание на успешное функционирование соглашения об отправке украинского зерна через Черное море.

"Аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС, и повторил предложение Турции выступить посредником и посредником в формирование демилитаризованной зоны вокруг электростанции", - говорится в сообщении.