Зеленский с президентом Турции обсудил псевдореферендумы
18:21 28 сентября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 сентября, провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.
"Разговор касался последних событий российско-украинской войны. Президент Эрдоган отметил, что очень рад, что обмен военнопленными между рф и Украиной был успешно проведен после долгой подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы президента Турции.
Эрдоган обратил внимание на успешное функционирование соглашения об отправке украинского зерна через Черное море.
"Аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС, и повторил предложение Турции выступить посредником и посредником в формирование демилитаризованной зоны вокруг электростанции", - говорится в сообщении.
"Президент подчеркнул, что проведение односторонних референдумов в регионах Украины, находящихся под контролем россии, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса, добавив, что Турция
готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров", - добавили у Эрдогана.
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