Зеленский резко напомнил партнерам, как можно остановить российский террор

Российский террор способно остановить оружие, которое есть на складах наших партнеров, сказал в видеообращении в субботу, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский.
"Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов", - сказал он.
"В городе Днепр в результате этого российского удара разрушен жилой дом. Удалось спасти десятки людей – раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Разбор завалов еще продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами пока неизвестно. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким", - сказал президент.
По его словам, из более 30 запущенных по Украине в день ракет более 20 были сбиты. "Это сотни спасенных жизней. Я благодарю за это наши Воздушные силы, наших зенитчиков и всех, кто помогает", - отметил он.
К сожалению, сказал президент, есть попадание и в объекты энергетической инфраструктуры, в этой связи самая сложная ситуация на Харьковщине и в Киевской области.
"Можно ли остановить русский террор? Да. Можно ли сделать это иначе, чем на поле боя в Украине? Нет, к сожалению. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, на нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ожидают наши воины", - сказал также президент.
Ранее сообщалось, что 14 января российская ракета попала в многоэтажный дом в Днепре. Один подъезд "сложился", предварительно, погибли 20 человек, более 70 раненых.
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