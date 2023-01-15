Зеленский резко напомнил партнерам, как можно остановить российский террор

Российский террор способно остановить оружие, которое есть на складах наших партнеров, сказал в видеообращении в субботу, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов", - сказал он.

"В городе Днепр в результате этого российского удара разрушен жилой дом. Удалось спасти десятки людей – раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Разбор завалов еще продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами пока неизвестно. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким", - сказал президент.

По его словам, из более 30 запущенных по Украине в день ракет более 20 были сбиты. "Это сотни спасенных жизней. Я благодарю за это наши Воздушные силы, наших зенитчиков и всех, кто помогает", - отметил он.