Зеленский: резкий рост вражеских штурмов на передовой

Президент Владимир Зеленский получил доклад о росте вражеских штурмов на передовой. Об этом он сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что ежедневный селектор включает в себя разнообразные отчеты, включая данные разведки, графики поставок боеприпасов и техники, а также сводки с фронта.
Зеленский отметил увеличение вражеских штурмов в районах Авдеевки, Купянска и на Донецком направлении. Он выразил благодарность военным за удержание позиций и активные наступательные операции.
Президент подчеркнул, что агрессор продолжает атаковать свободный Херсон, обстреливая центр города без военной необходимости. Зеленский напомнил, что оборонные возможности города были укреплены решениями предыдущей Ставки в области разведки, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбы и ПВО.
Отмечено также, что МВД сообщило о ликвидации последствий ночных обстрелов. Президент подчеркнул, что военные постоянно анализируют изменения в тактике применения вражеских беспилотников, внося необходимые коррективы в деятельность украинской ПВО.
В заключение Зеленский подчеркнул успешную работу "зернового коридора", который преодолевает отметку в 4 миллиона тонн грузов с сохранением положительной динамики.
Зеленский отметил увеличение вражеских штурмов в районах Авдеевки, Купянска и на Донецком направлении. Он выразил благодарность военным за удержание позиций и активные наступательные операции.
Президент подчеркнул, что агрессор продолжает атаковать свободный Херсон, обстреливая центр города без военной необходимости. Зеленский напомнил, что оборонные возможности города были укреплены решениями предыдущей Ставки в области разведки, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбы и ПВО.
Отмечено также, что МВД сообщило о ликвидации последствий ночных обстрелов. Президент подчеркнул, что военные постоянно анализируют изменения в тактике применения вражеских беспилотников, внося необходимые коррективы в деятельность украинской ПВО.
В заключение Зеленский подчеркнул успешную работу "зернового коридора", который преодолевает отметку в 4 миллиона тонн грузов с сохранением положительной динамики.
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