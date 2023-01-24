Зеленский реагирует на ключевой запрос общества на справедливость - ОП

"Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех", – заявил Подоляк.