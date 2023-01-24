Зеленский реагирует на ключевой запрос общества на справедливость - ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский своими кадровыми решениями отреагировал на ключевой запрос общества на справедливость.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter во вторник, 24 января.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter во вторник, 24 января.
Накануне стало известно, что Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
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