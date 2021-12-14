Зеленский разъяснил Авакову, кто в Украине президент
20:51 04 Август Киев, Украина
У Авакова
больше не осталось президентских замашек, Владимир Зеленский
"деликатно" дал понять, кто в стране президент и четко разграничил должностные обязанности.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Чиновник соглашается с тем, что у Авакова есть влияние в окружении президента Зеленского, а иногда он вообще пытается перетянуть на себя обязанности главы государства.
Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича — безопасность, — рассказал советник Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям о Зеленском.
Аваков, по словам Подоляка, понял, что Владимир Зеленский пришел на длительное время.
Потому что невозможно (эффективно работать), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента, — сказал советник председателя ОП.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии