Зеленский разъяснил Авакову, кто в Украине президент

20:51 04 Август Киев, Украина

Авакова больше не осталось президентских замашек, Владимир Зеленский "деликатно" дал понять, кто в стране президент и четко разграничил должностные обязанности.



Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Чиновник соглашается с тем, что у Авакова есть влияние в окружении президента Зеленского, а иногда он вообще пытается перетянуть на себя обязанности главы государства.

Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича — безопасность, — рассказал советник Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям о Зеленском.

Аваков, по словам Подоляка, понял, что Владимир Зеленский пришел на длительное время.