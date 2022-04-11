Зеленский: раз уж статья Путина написана и на украинском языке, она нуждается в ответе

12:45 13 июля Киев, Украина

По прилету из Берлина у украинского президента не было времени детально ознакомиться со статьей российского президента о братстве народов, но эта статья обязательно получит ответ.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума Украина 30. Гуманитарная политика.

«Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ. Она же якобы написана и по-украински, значит нужно, чтобы мы что-то ответили, подумаем»



Зеленский добавил, что если



Он также удивился наличием свободного времени у президента РФ для подготовки такой объемной статьи.



«У меня не было времени проанализировать всю статью, у меня вчера были важные встречи. Но то, что я прочитал, я увидел глубокую работу, президент РФ потратил много времени. Я могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может себе позволить и потратить на такой объем детальной работы», — с сарказмом ответил украинский лидер.



Он подчеркнул, что за время, потраченное на статью, можно было бы провести двухстороннюю встречу и обсудить проблемы. Зеленский добавил, что если Путин начал писать на украинском, то «все мы правильно делаем».Он также удивился наличием свободного времени у президента РФ для подготовки такой объемной статьи.Он подчеркнул, что за время, потраченное на статью, можно было бы провести двухстороннюю встречу и обсудить проблемы.

«Мы постоянно говорим о нашей встрече и что-то не хватает времени у президента России. Я не знаю, на что он тратит время и сейчас я вижу результат. Вещи, о которых он написал, мы могли бы проговорить. Я предоставил бы ему много материала, которым тоже можно воспользоваться в будущем», — резюмировал Зеленский.