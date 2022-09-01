Зеленский рассмотрел петицию об усилении ПВО для Харькова

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию украинцев о возможности усиления противовоздушной обороны Харькова и области, поручив рассмотреть данный вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Он напомнил, что с начала вторжения рф в Украину военно-политическое руководство страны и силы обороны приняли ряд мер, направленных на усиление системы противовоздушной обороны и обеспечение отражения ударов противника с воздуха.
Напомним, что Украина ожидает поступления немецких систем ПВО IRIS-Т.
Отметим, с момента начала войны Зеленский стал часто отвечать на различные петиции.
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