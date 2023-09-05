Зеленский рассматривает увеличение количества мобилизованных военных на фронт

19:19 23 августа Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с просьбой увеличить количество мобилизованных на фронт.

"Скажу откровенно: военные с этим ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше ничего я вам не могу сказать", - заявил Зеленский на пресс-конференции в среду, 23 августа.



Он добавил, что в вопросе мобилизации важно понимать, кто это делает и как.

"Поэтому вопрос военкоматов, очень важный вопрос врачебных комиссий при военкоматах (ВВК - ред.) - нужно очень быстро, как можно быстрее, ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы увеличивать - как и кем", - сказал президент.

Зеленский также отметил настроения в обществе, что "мы уже победили".