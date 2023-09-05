Зеленский рассматривает увеличение количества мобилизованных военных на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с просьбой увеличить количество мобилизованных на фронт.
"Скажу откровенно: военные с этим ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше ничего я вам не могу сказать", - заявил Зеленский на пресс-конференции в среду, 23 августа.
Он добавил, что в вопросе мобилизации важно понимать, кто это делает и как.
"Поэтому вопрос военкоматов, очень важный вопрос врачебных комиссий при военкоматах (ВВК - ред.) - нужно очень быстро, как можно быстрее, ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы увеличивать - как и кем", - сказал президент.
Зеленский также отметил настроения в обществе, что "мы уже победили".
"Просто все начали забывать, давайте откровенно, мы немного расслабились в мыслях о том, что мы уже победили. Мы не победили, я думаю, первый шаг, мы победили тем, что мы не дали уничтожить наше государство. И факт, что они нас не способны сегодня уничтожить, и этот факт очень важен. Это важная победа, и наших военных, и нашего народа, который оставался здесь и, извините, орал на эту победу. Или это окончательная победа? Нет", - заявил президент.
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