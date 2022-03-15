Зеленский рассматривает проект "Северный поток - 2" как политическое оружие против Украины

Если Российская Федерация с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас «Северный поток - 2» - это оружие против Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press 14 июня, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.
По его убеждению, Украина должна получить гарантии безопасности, и самая главная из них - это возвращение украинских территорий.
Зеленский не исключает, что в случае запуска этого газопровода возможно блокирование поставок газа в Украину или транзита через Украину, и все будут обсуждать именно эти вопросы, забывая о войне на Востоке, "или толкать нас к решению этого вопроса через диалог с «представителями Донбасса» - «ЛНР», «ДНР».
Как сообщалось, в мае администрация США по требованию законодательных актов PEESA, PEESCA и CAATSA ввела санкции против четырех организаций и 13-ти судов из России, участвующих в проекте Nord Stream 2. В то же время в Госдепартаменте отметили, что не будут вводить ограничения против Nord Stream 2 AG, ее корпоративных сотрудников, а также ее гендиректора Маттиаса Варнига, мотивировав это «интересами национальной безопасности» США.
Президент РФ Путин заявил, что 4 июня завершена укладка труб на первой нитке газопровода "Северный поток-2", работа на второй нитке продолжается.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии