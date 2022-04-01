Зеленский рассказал, зачем пошел в президенты

12:15 05 июля Киев, Украина

Территориальная целостность и достойный отпор российской агрессии являются ключевыми задачами Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Об этом он заявил 5 июля на форуме "Украина 30".

"Главный национальный интерес – это мир на нашей земле, и это моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – наивысший приоритет нашей работы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что аннексия Крыма Россией является "вызовом для всего демократического общества".



"Формирование сильного фронта страны – это задание каждого дипломата, это личное задание министра иностранных дел, и мое задание тоже", - добавил Зеленский.



