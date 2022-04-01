Зеленский рассказал, зачем пошел в президенты

Территориальная целостность и достойный отпор российской агрессии являются ключевыми задачами Владимира Зеленского на посту президента Украины.
Об этом он заявил 5 июля на форуме "Украина 30".
Он добавил, что аннексия Крыма Россией является "вызовом для всего демократического общества".
"Формирование сильного фронта страны – это задание каждого дипломата, это личное задание министра иностранных дел, и мое задание тоже", - добавил Зеленский.
"Формирование сильного фронта страны – это задание каждого дипломата, это личное задание министра иностранных дел, и мое задание тоже", - добавил Зеленский.
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