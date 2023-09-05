Зеленский рассказал, сколько Украине нужно истребителей F-16, чтобы не дать рф доминировать в воздухе

Президент Владимир Зеленский заявил, что для того чтобы не давать рф возможности доминировать в воздухе, Украине нужно около 160 истребителей западного образца.
Об этом глава государства сообщил интервью португальскому вещателю RTP.
Как отметил президент, в дополнение к уже обещанным "50-60" F-16 украинским воздушным силам необходима еще сотня самолетов.
Об этом глава государства сообщил интервью португальскому вещателю RTP.
Как отметил президент, в дополнение к уже обещанным "50-60" F-16 украинским воздушным силам необходима еще сотня самолетов.
Глава государства подчеркнул, что истребители должны заработать в украинском небе в начале следующего года. По его словам, этот вопрос сложен, поскольку требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также много специализированного обслуживания.
Президент пояснил, что F-16 нужен для обороны и защиты населения.
Еще одно неотложное использование F-16, добавил Зеленский, — обеспечить, чтобы рф "не господствовала незаконно в Черном море и не совершала агрессию, блокируя зерновые коридоры в Черном и Азовском морях".
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