Зеленский рассказал, сколько Украине нужно истребителей F-16, чтобы не дать рф доминировать в воздухе

16:12 31 августа Киев, Украина





Об этом глава государства сообщил интервью португальскому вещателю RTP.



Как отметил президент, в дополнение к уже обещанным "50-60" Президент Владимир Зеленский заявил, что для того чтобы не давать рф возможности доминировать в воздухе, Украине нужно около 160 истребителей западного образца.Об этом глава государства сообщил интервью португальскому вещателю RTP.Как отметил президент, в дополнение к уже обещанным "50-60" F-16 украинским воздушным силам необходима еще сотня самолетов.

"В общей сложности нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут россии возможности доминировать в воздухе", - указал Зеленский, выразив сожаление, что помощь оказывается "позднее, чем хотелось".

Глава государства подчеркнул, что истребители должны заработать в украинском небе в начале следующего года. По его словам, этот вопрос сложен, поскольку требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также много специализированного обслуживания.



Президент пояснил, что F-16 нужен для обороны и защиты населения.



Еще одно неотложное использование F-16, добавил Зеленский, — обеспечить, чтобы рф "не господствовала незаконно в Черном море и не совершала агрессию, блокируя зерновые коридоры в Черном и Азовском морях".