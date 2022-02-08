Зеленский рассказал об общении с Путиным: есть два формата

13:21 23 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny президент Украины Владимир Зеленский раскрыл секреты общения с лидером РФ. Для переговоров с президентом России у него есть два формата – четырехсторонний нормандский и двусторонний при общении напрямую.



Зеленский подчеркнул, что когда возникает необходимость, он разговаривает с Путиным напрямую.



"Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента. Разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на востоке", - рассказал Зеленский.



При этом глава государства отметил, что коммуникация с Путиным ограничена, но предметна.



"Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - добавил Зеленский.



Он подчеркнул, что без диалога с Путиным невозможно добиться мира на Донбассе.



"Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть большее стремление Москвы ускорить достижение мира", - сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что Донецк, Луганск и Крым – украинские территории, на которых живут украинцы, и если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым "нормально жили в единой нашей государственной системе".