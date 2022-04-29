Зеленский рассказал о штурме Офиса президента в первые часы войны

06:37 29 апреля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные нашли его и его семью в первые часы войны.

В то время вместе с ним в Офисе президента находилась первая леди Елена Зеленская, их дети и помощники президента.



Об этом он рассказал в интервью журналисту журнала Time Саймону Шустеру. Также президент Украины поделился своими собственными переживаниями по поводу неспровоцированной военной агрессии со стороны России, жертвами которой стал весь украинский народ.



Как рассказал Зеленский, в первый день войны чиновники Офиса президента пытались защитить здание "всем, что могли найти", а украинские военные уже сражались с российскими оккупантами на улицах.



Как оказалось, российские войска попали к президентской администрации буквально за несколько минут, их выстрелы были слышны в стенах Офиса президента.



Зеленскому сообщили, что российские ударные группы спустились с парашютами в центр Киева и их задача – убить или захватить его и его семью. Вокруг правительственного квартала начались перестрелки.



Охранники внутри комплекса выключили свет и привезли для Зеленского и около десятка его помощников бронежилеты и автоматы.

"Российские войска дважды пытались штурмовать" , – рассказал Саймону Шустеру советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Зеленский подчеркнул, что на тот момент там были его жена и дети.

США и другие страны предлагали эвакуировать президента и его команду из Киева, чтобы помочь им создать правительство в изгнании, скорее всего, в восточной Польше. Но во время разговора с американцами по защищенному телефону Зеленский ответил: "Мне нужны боеприпасы, а не убежище".



Спустя два месяца жестокой войны со страшным количеством жертв президент поделился своими мыслями и переживаниями.