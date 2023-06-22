Зеленский рассказал, когда пройдут следующие выборы в Украине

17:16 22 июня Киев, Украина





Об этом в интервью BBC заявил президент Владимир Согласно действующему законодательству, следующие выборы в Украине смогут состояться только после завершения войны с россией.Об этом в интервью BBC заявил президент Владимир Зеленский в ответ на вопросы журналиста.

"Этот же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны", - отметил он.

Гарант напомнил, что выборы должны проводиться в мирное время.

"Выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны, согласно законодательству. Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такой, как была до войны", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина не пойдет на переговоры с россией, пока российские военные остаются на ее территории.