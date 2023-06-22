Зеленский рассказал, когда пройдут следующие выборы в Украине
17:16 22 июня Киев, Украина
Согласно действующему законодательству, следующие выборы
в Украине смогут состояться только после завершения войны с россией.
Об этом в интервью BBC заявил президент Владимир Зеленский
в ответ на вопросы журналиста.
"Этот же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны", - отметил он.
Гарант напомнил, что выборы должны проводиться в мирное время.
"Выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны, согласно законодательству. Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такой, как была до войны", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он добавил, что Украина не пойдет на переговоры с россией, пока российские военные остаются на ее территории.
"С россией мы никогда не сядем — кто бы то ни был президент — за стол переговоров, если они будут на нашей территории. Если путин на нашей территории, о чем с ним говорить? Это замороженный конфликт", — отметил президент.
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