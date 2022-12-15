Зеленский рассказал, готовы ли украинцы на компромиссы по территории

18:33 15 декабря Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы не хотят идти на компромиссы по территории. Он также подчеркнул, что сейчас тяжелая ситуация сложилась на востоке Украины.

"Это - как Вторая мировая война. Так же в Бахмуте, в Соледаре, в районе Харькова, Кременной, Сватовом. Это настоящая война, огонь, обстрелы, ракеты, артиллерия, все", - рассказал в интервью The Economist гарант.

Президент также отметил, что тяжелая ситуация на Юге, на оккупированных территориях, Запорожье и Приазовье. Там в населённых пунктах нет ни электричества, ни воды.

"И в Херсоне так радуются, что мы приехали, а на том берегу Днепра из артиллерии бьют по Херсону, по тем, о ком вчера говорили, что "мы один народ". И в Киеве вы видите, что не так безопасно, но они стали использовать ракеты и иранские беспилотники", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что "победа придет тогда, когда будет чувство, что люди все выдержали и сохранили".