Зеленский рассказал, готовы ли украинцы на компромиссы по территории

Президент Владимир Зеленский
подчеркнул, что украинцы не хотят идти на компромиссы по территории. Он также подчеркнул, что сейчас тяжелая ситуация сложилась на востоке Украины.
"Это - как Вторая мировая война. Так же в Бахмуте, в Соледаре, в районе Харькова, Кременной, Сватовом. Это настоящая война, огонь, обстрелы, ракеты, артиллерия, все", - рассказал в интервью The Economist гарант.
Президент также отметил, что тяжелая ситуация на Юге, на оккупированных территориях, Запорожье и Приазовье. Там в населённых пунктах нет ни электричества, ни воды.
"И в Херсоне так радуются, что мы приехали, а на том берегу Днепра из артиллерии бьют по Херсону, по тем, о ком вчера говорили, что "мы один народ". И в Киеве вы видите, что не так безопасно, но они стали использовать ракеты и иранские беспилотники", - сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что "победа придет тогда, когда будет чувство, что люди все выдержали и сохранили".
"И люди не хотят идти на компромиссы по территории. Никто не хочет вести диалог с этими людьми, развязавшими войну. Потому что люди пришли к ненависти. Это правда. Это не самое лучшее чувство для человечества — ненавидеть, но это основное. реальной жизни, когда на вас так долго нападают и когда вы видите, что большинство семей что-то или кого-то потеряли Это трагедия для семей, которые потеряли детей Я не хочу жить дольше своих детей Я буду ненавидеть эту жизнь с этими людьми, которые забрали мои желания, часть меня. Поэтому народ ненавидит", - отметил президент Украины.
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