Зеленский раскритиковал президента Болгарии за пророссийскую позицию в войне в Украине

09:19 07 июля Киев, Украина





По информации, полученной из источника Politico, Радев заявил, что "военное решение не является оптимальным, а оружие не приведет к завершению полномасштабного конфликта с россией". Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал президента Болгарии Румена Радева из-за его пророссийской позиции по войне в Украине.По информации, полученной из источника Politico, Радев заявил, что "военное решение не является оптимальным, а оружие не приведет к завершению полномасштабного конфликта с россией".

"Я не пожелал бы вам никакой трагедии, и вы бы не хотели оказаться на моем месте. Но если люди, разделяющие общие ценности, не будут поддерживать друг друга, что вы будете делать? Вы бы обратились к путину и попросили его захватить территорию Болгарии?" - заявил президент Украины.



Он также добавил, что, предположительно, Радев, будучи настоящим лидером, не пошел бы на компромисс, который мог бы привести к потере независимости Болгарии.



Зеленский также высказал свою критику в адрес Радева за то, что он предпочитает называть полномасштабное вторжение "конфликтом", а не "войной". Он отверг предложение болгарского президента о дипломатическом урегулировании конфликта и подчеркнул, что россия начала "войну с целью уничтожения украинцев, а не против других государств".



Президент Украины также отметил, что правительство Болгарии, несмотря на позицию Радева, приняло правильное решение, предоставив Украине военную поддержку. Он подчеркнул, что количество оружия и хорошие намерения не достаточны для противостояния 160 миллионам россиян. По мнению Зеленского, именно поэтому важно предоставить Украине оружие, чтобы она могла защитить свою территорию.

"Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе не может быть. Невозможно поддерживать россию и одновременно занимать нейтральную позицию, потому что россия стремится разрушить НАТО, Европу и Европейский Союз. Это их цель. Вы понимаете, о чем я говорю?" - подчеркнул Зеленский.



В конечном итоге, Радев выразил желание предложить определенные идеи, но перед продолжением разговора с Зеленским попросил выключить камеры.