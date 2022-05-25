Зеленский раскритиковал позицию Венгрии

12:14 25 мая Киев, Украина

Венгрия отказываеться поддерживать нефтяное эмбарго против россии, несмотря на то, что средства за энергоносители финансируют военную машину кремля.

Об этом Зеленский говорил во время Украинского завтрака в Давосе.

"Мы дошли до шестого пакета санкций. В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время россия заработает 200 млрд долларов. За такие суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир", – сказал Зеленский.

По его словам, Будапешт аргументирует свою позицию тем, что для отказа российской нефти ему необходимы значительные средства.