Зеленский раскритиковал позицию Венгрии
12:14 25 мая Киев, Украина
Венгрия отказываеться поддерживать нефтяное эмбарго против россии, несмотря на то, что средства за энергоносители финансируют военную машину кремля.
Об этом Зеленский говорил во время Украинского завтрака в Давосе.
"Мы дошли до шестого пакета санкций. В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время россия заработает 200 млрд долларов. За такие суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир", – сказал Зеленский.
По его словам, Будапешт аргументирует свою позицию тем, что для отказа российской нефти ему необходимы значительные средства.
"Им говорят: там в Украине люди умирают, дети гибнут, их убивают. Как в Техасе 18-летний убийца… Так и у нас 18-летние солдатики приезжали из россии и просто пытали малышей. Им об этом рассказывали, а они говорят: Все понятно.- Так а что с нефтью? - Где нам брать деньги?" – сказал Зеленский.
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