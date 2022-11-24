Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить рф прекратить войну против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить россию прекратить войну против Украины.
Заявление президента Украины опубликовали в официальном Telegram-канале.
Зеленский отметил, что война продолжается уже 9 месяцев и за это время на различных международных площадках пытаются искать решения для того, чтобы остановить россию, максимально изолировать ее и решить созданные войной глобальные проблемы.
Заявление президента Украины опубликовали в официальном Telegram-канале.
Зеленский отметил, что война продолжается уже 9 месяцев и за это время на различных международных площадках пытаются искать решения для того, чтобы остановить россию, максимально изолировать ее и решить созданные войной глобальные проблемы.
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