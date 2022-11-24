Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить рф прекратить войну против Украины

17:22 24 ноября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить россию прекратить войну против Украины.

Заявление президента Украины опубликовали в официальном Telegram-канале.

Зеленский отметил, что война продолжается уже 9 месяцев и за это время на различных международных площадках пытаются искать решения для того, чтобы остановить россию, максимально изолировать ее и решить созданные войной глобальные проблемы.
"Почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи? Чтобы наконец остановить перечень месяцев войны и начать отсчет лет мира, надо использовать все национальные и международные возможности для давления на государство-террориста. Будьте в этом лидерами - и будете лидерами движения к миру", - заявил Владимир Зеленский.