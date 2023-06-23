Зеленский провел заседание СНБО. О чем говорили

17:42 23 июня Киев, Украина





Об этом в Telegram сообщил президент Украины На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 июня были рассмотрены вопросы безопасности бомбоубежищ и поручено привести в надлежащее состояние все укрытия. Также на заседании речь шла о судебной реформе и евроинтеграции Украины.Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский

"Сегодня рассмотрели ситуацию с укрытиями в областях, районах и городах, которые противник терроризирует наиболее интенсивно. Выводы неутешительны. Почти по всей стране. Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут" - говорится в сообщении президента.

Он добавил, что четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования.



По словам Зеленского, вторым вопросом заседания По словам Зеленского, вторым вопросом заседания СНБО была судебная реформа.

"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Усиливаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", — отметил Владимир Зеленский.

Среди предложений, в частности, ужесточить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия.

"От 10 до 15 лет с конфискацией имущества. И чтобы это касалось тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях. Следующее: должны быть проверки добродетели судей, и не только перед назначением на должность", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что судей следует проверять в том числе с использованием детектора лжи.



Президент также обратил внимание на то, что Украина ускоряет работу по выполнению европейских рекомендаций для вступления в ЕС.