Зеленский провел заседание СНБО. О чем говорили

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 июня были рассмотрены вопросы безопасности бомбоубежищ и поручено привести в надлежащее состояние все укрытия. Также на заседании речь шла о судебной реформе и евроинтеграции Украины.
Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский
.
"Сегодня рассмотрели ситуацию с укрытиями в областях, районах и городах, которые противник терроризирует наиболее интенсивно. Выводы неутешительны. Почти по всей стране. Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут" - говорится в сообщении президента.
Он добавил, что четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования.
По словам Зеленского, вторым вопросом заседания СНБО
была судебная реформа.
"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Усиливаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", — отметил Владимир Зеленский.
Среди предложений, в частности, ужесточить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия.
"От 10 до 15 лет с конфискацией имущества. И чтобы это касалось тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях. Следующее: должны быть проверки добродетели судей, и не только перед назначением на должность", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что судей следует проверять в том числе с использованием детектора лжи.
Президент также обратил внимание на то, что Украина ускоряет работу по выполнению европейских рекомендаций для вступления в ЕС.
"Конечно, обсудили задачи, которые должны выполнить до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. По каждому такому направлению СНБО дал необходимые протокольные поручения. Уверен, все их реально выполнить", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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