Зеленский провел встречу с делегацией американских сенаторов

15:51 02 Июнь Киев, Украина

Глава Украина Владимир Зеленский и делегация сенаторов США - Джин Шахин, Роберт Портман и Кристофер Мерфи обсудили усиление сотрудничества Украины и США, а также ПДЧ в НАТО.

О встрече, которая прошла в среду, 2 июня, рассказали сами сенаторы.

"Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается ваша армия и люди на фронте. Это даст нам дополнительные аргументы, когда мы приедем в США, о необходимости продолжать предоставлять помощь Украине", – говорят сенаторы.

Портман отметил, что на встрече обсуждался и вопрос дальнейшей евроатлантической интеграции Украины.

"Украина провела уже несколько важных реформ в контексте движения к НАТО, и будет проводить другие, в частности, речь о цивильном контроле над вооруженными силами и модернизации армии", - сказал сенатор.

В свою очередь сенатор Мерфи отметил важность реформ для дальнейшего движения Украины в НАТО. В том числе реформа СБУ, реформы направленные на обеспечение независимости НАБУ и дальнейшие реформы в сфере корпоративного управления.



Также американские политики обсуждали с президентом укрепление отношений Украины и США.