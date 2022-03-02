Зеленский провел встречу с делегацией американских сенаторов

Глава Украина
Владимир Зеленский и делегация сенаторов США
- Джин Шахин, Роберт Портман и Кристофер Мерфи обсудили усиление сотрудничества Украины и США, а также ПДЧ в НАТО.
О встрече, которая прошла в среду, 2 июня, рассказали сами сенаторы.
"Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается ваша армия и люди на фронте. Это даст нам дополнительные аргументы, когда мы приедем в США, о необходимости продолжать предоставлять помощь Украине", – говорят сенаторы.
Портман отметил, что на встрече обсуждался и вопрос дальнейшей евроатлантической интеграции Украины.
"Украина провела уже несколько важных реформ в контексте движения к НАТО, и будет проводить другие, в частности, речь о цивильном контроле над вооруженными силами и модернизации армии", - сказал сенатор.
В свою очередь сенатор Мерфи отметил важность реформ для дальнейшего движения Украины в НАТО. В том числе реформа СБУ, реформы направленные на обеспечение независимости НАБУ и дальнейшие реформы в сфере корпоративного управления.
Также американские политики обсуждали с президентом укрепление отношений Украины и США.
"Чтобы предоставлять Украине больше помощи, чтобы она была боеспособна для своей защиты. Нам Зеленский предложил виртуальное путешествие к линии соприкосновения, где командиры с разных участков (фронта) доложат о ситуации. Мы также обсуждали другую помощь, которую могли бы предоставить – и в экономическом плане, и в плане реформ, и как противостоять российской дезинформации", – резюмировали сенаторы.
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