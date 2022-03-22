Зеленский провел встречу с бывшим президентом Литвы Дали Грибаускайте

Нынешний президент Украины встретился с бывшим президентом Литвы. Владимир Зеленский и Дали Грибаускайте говорили о членстве Украины в НАТО, Крымской платформе и Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский обсудил с экс-президентом Литвы Грибаускайте ситуацию на Донбассе и саммит Крымская платформа.
Глава государства отметил весомый личный вклад Дали Грибаускайте в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой. "Знаю, что вы любите Украину, много сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать ", - подчеркнул Зеленский.
Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.
Стороны также обсудили движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО. Зеленский отметил роль Грибаускайте, при президентстве которой Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения нашего государства к обретению полноправного членства в этих организациях.
Президент Украины проинформировал собеседницу о сложной ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Он также ознакомил экс-президента Литвы с основными задачами инициативы "Крымская платформа".
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