Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо

10:59 09 Июнь Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, перспективы членства Украины в НАТО, а также ход расследования дела сбитого рейса МАУ

"Имел продуктивную беседу с Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию на Донбассе и сохранение давления на РФ для достижения мира. Благодарен Канаде за поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции по расследованию катастрофы самолета рейса PS752", - сообщил Зеленский в среду, 9 июня, в соцсетях.

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов Группы семи и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.



Зеленский рассказал Трюдо о ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения из временно оккупированных территорий и от украинских границ. "Россия почти не проводила отвода. Из 105 тыс. российских военных только 11 тыс. пошли назад", - сказал Зеленский.



Также стороны обсудили вопрос Северного потока-2. Зеленский подчеркнул, что этот проект является политическим оружием России.

"Мы считаем, что достройка Северного потока–2 укрепит Россию как игрока на мировой карте», - отметил президент.

Трюдо в свою очередь подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.



Также стороны коснулись планов по дальнейшему политическому диалогу на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.



Напомним, на прошлой неделе в Киеве состоялся третий раунд переговоров Украины и Ирана по делу МАУ.