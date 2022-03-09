Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, перспективы членства Украины в НАТО, а также ход расследования дела сбитого рейса МАУ.
Пресс-служба Офиса президента сообщает, что стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов Группы семи и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.
Зеленский рассказал Трюдо о ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения из временно оккупированных территорий и от украинских границ. "Россия почти не проводила отвода. Из 105 тыс. российских военных только 11 тыс. пошли назад", - сказал Зеленский.
Также стороны обсудили вопрос Северного потока-2. Зеленский подчеркнул, что этот проект является политическим оружием России.
Трюдо в свою очередь подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии длительной агрессии РФ.
Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.
Также стороны коснулись планов по дальнейшему политическому диалогу на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве состоялся третий раунд переговоров Украины и Ирана по делу МАУ.
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