Зеленский провел Ставку в спецформате

13:50 09 августа Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 августа, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Внимание было сосредоточено на наступлении украинской армии.



Как сообщил президент в своем Telegram, Ставку провели в самом узком кругу людей с максимальным вниманием к теме наступления.

"Сегодняшняя Ставка - самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", - написал президент.

Он также отметил, что заслушал доклады: главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, и главу ГУР Кирилла Буданова.