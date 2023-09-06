Зеленский провел Ставку в спецформате

Глава Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 августа, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Внимание было сосредоточено на наступлении украинской армии.
Как сообщил президент в своем Telegram, Ставку провели в самом узком кругу людей с максимальным вниманием к теме наступления.
Как сообщил президент в своем Telegram, Ставку провели в самом узком кругу людей с максимальным вниманием к теме наступления.
Он также отметил, что заслушал доклады: главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, и главу ГУР Кирилла Буданова.
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