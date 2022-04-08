Зеленский провел совещание, посвященное вопросам работы НАЭК «Энергоатом»

17:29 10 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский пребывая на самоизоляции, с момента, как получил положительный результат на Ковид, провел селекторное совещание.

Совещание было посвящено вопросам работы НАЭК «Энергоатом» . В нем приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, врио президента «Энергоатома» Петр Котин и его заместители, а также представители органов безопасности.



Глава государства ознакомился с ходом выполнения Указа Президента Украины № 406 «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики» от 22 сентября 2020 года.



По результатам обсуждения текущего состояния НАЭК «Энергоатом» Владимир Зеленский отметил необходимость безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией за поставленную электроэнергию, что позволит обеспечить ее дальнейшую стабильную работу и в полной мере финансировать программы капитальных инвестиций, направленных на развитие и поддержание безопасности эксплуатации АЭС.



Также была отмечена необходимость усиления правительством выполнения функций по управлению НАЭК «Энергоатом» в соответствии с настоящим указом и ускорения разработки и принятия необходимых законодательных изменений.



Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров принимает меры по урегулированию вопроса погашения задолженности перед НАЭК «Энергоатом», корпоратизации и передаче функций по управлению компанией правительству Украины с целью улучшения ее финансового положения и повышения качества управления.