Зеленский провел ряд кадровых перестановок в ВСУ

Указом Владимира Зеленского назначены командующий Воздушными силами и командующий Десантно-штурмовыми войсками.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 9 августа.
Глава государства заслушал доклад командующего Военно-Морскими силами ВСУ о ситуации в зоне ответственности.
Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины.
Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины.
Как пояснил Глава государства, полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он – первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.
В частности, Владимир Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. В ходе активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.
Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.
Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей награжден орденом «За мужество» III степени.
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