Зеленский провел ряд кадровых перестановок в ВСУ

20:00 09 августа Киев, Украина

Указом Владимира Зеленского назначены командующий Воздушными силами и командующий Десантно-штурмовыми войсками.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 9 августа.





Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины. Глава государства заслушал доклад командующего Военно-Морскими силами ВСУ о ситуации в зоне ответственности.Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины.

«Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами – генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский», – сказал Владимир Зеленский

Как пояснил Глава государства, полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он – первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

«Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования «Юг» – генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования «Восток» – генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования «Запад» – полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба – полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт», – подчеркнул Президент.

В частности, Владимир Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. В ходе активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.



Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.



Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей награжден орденом «За мужество» III степени.