Зеленский провел первую после командировки Ставку

16:20 26 сентября Киев, Украина





Об этом президент сообщил в Телеграмм-канале. Президент Владимир Зеленский провел первую после "длительной командировки" Ставку на которой обсудили ситуацию на фронте, наращивание собственного производства оружия и заслушали доклад разведки о положении дел в российской армии.Об этом президент сообщил в Телеграмм-канале.

"Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов - об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский - о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым - министр Умеров", - отметил он.

Участники ставки заслушали доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА.



С докладом также выступил глава Службы внешней разведки Литвиненко о "текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК".