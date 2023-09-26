Зеленский провел первую после командировки Ставку

Президент Владимир Зеленский провел первую после "длительной командировки" Ставку на которой обсудили ситуацию на фронте, наращивание собственного производства оружия и заслушали доклад разведки о положении дел в российской армии.
Об этом президент сообщил в Телеграмм-канале.
Об этом президент сообщил в Телеграмм-канале.
Участники ставки заслушали доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА.
С докладом также выступил глава Службы внешней разведки Литвиненко о "текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК".
С докладом также выступил глава Службы внешней разведки Литвиненко о "текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК".
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