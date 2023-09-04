Зеленский провел "открытый и честный" разговор с президентом Сербии

Президенты Украины Владимир Зеленский и Сербии Александр Вучич провели встречу в рамках саммита Украина-Балканы, который состоялся в Греции.
Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что они провели открытый, честный и продуктивный разговор. Он отметил, что они обсудили уважение к Уставу ООН и нерушимость границ, а также будущее народов Украины и Сербии в общем европейском доме.
Пресс-служба Зеленского также сообщила, что он проинформировал Вучича о ситуации на поле боя и действиях украинской армии. Они обсудили важнейшие вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития.
Зеленский выразил благодарность Вучичу за гуманитарную помощь во время войны и поддержку украинцев, которые выехали в Сербию. Он также предложил сербской стороне поддержать Украинскую формулу мира и принять участие в третьем саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.
Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что они провели открытый, честный и продуктивный разговор. Он отметил, что они обсудили уважение к Уставу ООН и нерушимость границ, а также будущее народов Украины и Сербии в общем европейском доме.
Пресс-служба Зеленского также сообщила, что он проинформировал Вучича о ситуации на поле боя и действиях украинской армии. Они обсудили важнейшие вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития.
Зеленский выразил благодарность Вучичу за гуманитарную помощь во время войны и поддержку украинцев, которые выехали в Сербию. Он также предложил сербской стороне поддержать Украинскую формулу мира и принять участие в третьем саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.
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