Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины, в частности уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ.
Об этом говорится в президентских указах.
Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ.
Также он уволил Анатолия Денисенко с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.
Владимира Петриченко Зеленский уволил с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и назначил его руководителем управления Службы в Винницкой области.
Кроме того, президент назначил Андрея Швеца начальником Главного следственного управления СБУ, Тамару Пашковскую – на должность начальника Управления по работе с личным составом спецслужбы, Андрея Падалко – начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ.
Также он уволил Анатолия Денисенко с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.
Владимира Петриченко Зеленский уволил с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и назначил его руководителем управления Службы в Винницкой области.
Кроме того, президент назначил Андрея Швеца начальником Главного следственного управления СБУ, Тамару Пашковскую – на должность начальника Управления по работе с личным составом спецслужбы, Андрея Падалко – начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
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