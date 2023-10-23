Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

14:11 23 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины, в частности уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ

Об этом говорится в президентских указах.



Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ.



Также он уволил Анатолия Денисенко с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.



Владимира Петриченко Зеленский уволил с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и назначил его руководителем управления Службы в Винницкой области.



Кроме того, президент назначил Андрея Швеца начальником Главного следственного управления СБУ, Тамару Пашковскую – на должность начальника Управления по работе с личным составом спецслужбы, Андрея Падалко – начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.