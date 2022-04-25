Зеленский провел кадровые изменения в системе СБУ

21:07 26 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в системе СБУ, так согласно решению президента уволены два первых заместителя главы СБУ Руслан Баранецкий и Василий Малюка.
 
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
"Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины. Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Был также уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Василий Малюк.

Кроме того, Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Также уволен с должности начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий - с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области.

В Офисе Президента объяснили, что основной целью Президента при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, что будет соответствовать содержанию реформы ведомства, - и соответствующий законопроект разрабатывается в Верховной Раде.
«Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению», - отметил Зеленский.
Но, как уточнил Президент, уже сейчас работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений, и государство нуждается в гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач.
«Вторая задача - существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать», - подчеркнул он.
В ОП отметили, что по экспертным оценкам, вследствие деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 миллиардов гривень.

Подчеркивается, что фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.
«Конкретный результат должен быть ощутим как на границе, так и во всех институтах государства, которые ответственны за чистоту экономических процессов», - подчеркнул Президент.