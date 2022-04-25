Зеленский провел кадровые изменения в системе СБУ

Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в системе СБУ, так согласно решению президента уволены два первых заместителя главы СБУ Руслан Баранецкий и Василий Малюка.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Был также уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Василий Малюк.
Кроме того, Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Также уволен с должности начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий - с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области.
В Офисе Президента объяснили, что основной целью Президента при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, что будет соответствовать содержанию реформы ведомства, - и соответствующий законопроект разрабатывается в Верховной Раде.
Но, как уточнил Президент, уже сейчас работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений, и государство нуждается в гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач.
В ОП отметили, что по экспертным оценкам, вследствие деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 миллиардов гривень.
Подчеркивается, что фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.
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