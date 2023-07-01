Зеленский провел чистки глав администраций в Киеве и нескольких областях

Не каждый чиновник в условиях войны способен перестроиться на новый темп и требования работы. С этим связано сообщение на сайте Офиса президента. В нем говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева.
Отмечается, что уволено:
Сергея Коваленко уволили с должности главы Подольской районной администрации;
Павла Бабия – с должности главы Днепровской районной администрации;
Сергея Павловского – с должности главы Святошинской районной администрации;
Дмитрия Ратникова – с должности главы Деснянской районной администрации.
Кроме того, Зеленский провел чистки глав администраций в нескольких областях, в частности:
Татьяну Сизон уволили с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
Александра Хомича – с должности председателя Житомирской районной государственной администрации;
Людмилу Мерзолюк – с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.
Также президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.
Напомним, Зеленский во вторник, 27 июня, уволил с должности генерального директора государственного концерна Укроборонпром Юрия Гусева.
Также сообщалось, что Зеленский уволил с должности посла Украины в Беларуси.
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