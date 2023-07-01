Зеленский провел чистки глав администраций в Киеве и нескольких областях

12:16 01 июля Киев, Украина

Не каждый чиновник в условиях войны способен перестроиться на новый темп и требования работы. С этим связано сообщение на сайте Офиса президента. В нем говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева.

Отмечается, что уволено:

Сергея Коваленко уволили с должности главы Подольской районной администрации;

Павла Бабия – с должности главы Днепровской районной администрации;

Сергея Павловского – с должности главы Святошинской районной администрации;

Дмитрия Ратникова – с должности главы Деснянской районной администрации.

Кроме того, Зеленский провел чистки глав администраций в нескольких областях, в частности:

Татьяну Сизон уволили с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;

Александра Хомича – с должности председателя Житомирской районной государственной администрации;

Людмилу Мерзолюк – с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Также президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.

Напомним, Зеленский во вторник, 27 июня, уволил с должности генерального директора государственного концерна Укроборонпром Юрия Гусева.

Также сообщалось, что Зеленский уволил с должности посла Украины в Беларуси.