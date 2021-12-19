Зеленский: протесты в Минске не повлияют на работу контактной группы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что протестные акции, разгоревшиеся в Минске не станут препятствием для продолжения работы трехсторонней контактной группы, созданной для урегулирования ситуации на Донбассе.
Несколько последних месяцев встречи участников контактной группы, которые ранее проходили в Минске, в связи с пандемией коронавируса проходят в формате видеоконференции.
Зеленский отметил, что на этой встрече украинскую делегацию будет возглавлять новый полпред — экс-президент Леонид Кравчук. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы «продления режима тишины» на линии соприкосновения, а также обмена пленными. «Мы в ОБСЕ передали новый список, ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек», — сказал Зеленский. Киев ожидает согласованный список от противоположной стороны, после чего ОБСЕ сможет «технически определиться» насчет того, когда такой обмен может произойти, добавил он.
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