Зеленский просит россиян бороться за украинцев

15:52 25 Февраль Киев, Украина





Президент Украины обратился к россиянам по-русски. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении обратился к россиянам , которые в России выходят на протесты против российско-украинской войны.Президент Украины обратился к россиянам по-русски.

"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, вы начинаете нам верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", – сказал Владимир Зеленский.

Тем временем российские правозащитники сообщают о задержании российской полицией более 1800 протестующих в разных городах России.



Управление Верховного комиссара ООН обеспокоено задержаниями россиян, назвав их "произвольными".

«Арестовывая физических лиц из-за того, что они реализуют свои права на свободу выражения или мирных собраний, это лишение их свобод. Мы призываем российские власти немедленно освободить произвольно задержанных”, – говорится в заявлении.

По данным руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля, по предварительным данным, погибли 57 человек. 169 получили ранения.