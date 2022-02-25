Зеленский просит россиян бороться за украинцев

15:52 25 Февраль Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении обратился к россиянам, которые в России выходят на протесты против российско-украинской войны.

Президент Украины обратился к россиянам по-русски.
"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, вы начинаете нам верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", – сказал Владимир Зеленский.
Тем временем российские правозащитники сообщают о задержании российской полицией более 1800 протестующих в разных городах России.

Управление Верховного комиссара ООН обеспокоено задержаниями россиян, назвав их "произвольными".
«Арестовывая физических лиц из-за того, что они реализуют свои права на свободу выражения или мирных собраний, это лишение их свобод. Мы призываем российские власти немедленно освободить произвольно задержанных”, – говорится в заявлении.
По данным руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля, по предварительным данным, погибли 57 человек. 169 получили ранения.