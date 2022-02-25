Зеленский просит россиян бороться за украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении обратился к россиянам, которые в России выходят на протесты против российско-украинской войны.
Президент Украины обратился к россиянам по-русски.
Президент Украины обратился к россиянам по-русски.
Тем временем российские правозащитники сообщают о задержании российской полицией более 1800 протестующих в разных городах России.
Управление Верховного комиссара ООН обеспокоено задержаниями россиян, назвав их "произвольными".
По данным руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля, по предварительным данным, погибли 57 человек. 169 получили ранения.
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