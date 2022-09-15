Зеленский прокомментировал ракетные удары рф по дамбе в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары ВС рф по Кривому Рогу. Часть заявления он сделал по-русски, обращаясь к российским военным.

"Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей — это еще одна причина, почему россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди — никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы — слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами, которых будут стыдиться их собственные внуки, вы останетесь.



События показывают, что единственный выход для российских солдат — это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для россии войне", - сказал Зеленский.