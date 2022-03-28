Зеленский прокомментировал попытку властей РФ запретить его интервью российским журналистам

15:02 28 марта Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию властей России на его интервью российским журналистам, которые потребовали от СМИ отказаться от публикации материала.

Об этом он заявил в одном из своих обращений.

"Сегодня мы снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации. Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду. Когда журналисты готовились опубликовать наше интервью, российское цензурное ведомство вышло с угрозами… Это было бы смешно, если бы не было так трагично.



Уничтожили свободу слова в своей стране. Пытаются уничтожить соседнюю страну. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, раз такая реакция, значит, мы все правильно делаем, значит, они нервничают. Может, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов о состоянии дел в их государстве", - сказал Зеленский.

Напомним, 27 марта Владимир Зеленский дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам. С ним поговорили главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев.