Зеленский прокомментировал "референдумы" рф на оккупированных территориях

Позиции Украины не изменятся от заявлений кремля о проведении "референдумов" на оккупированных территориях.
Об этом во вторник, 20 сентября, говорится в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что москва не сказала ничего нового.
Глава государства отметил, что москва не сказала ничего нового.
Он призвал еще больше поддерживать ВСУ, разведку, ССО, СБУ, Нацгвардию, полицию, пограничников - всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.
Кроме того, Зеленский добавил, что необходимо продолжать сохранять давление и единство, защищать Украину, освобождать нашу землю и не проявлять никакой слабости.
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