Зеленский продолжит совершать зарубежные визиты только в одном случае

16:10 23 декабря Киев, Украина





Об этом он сказал, выступая на Конференции послов Украины. Владимир Зеленский заявил, что будет совершать зарубежные визиты только в случае их сверхважного стратегического наполнения, результативности для Сил обороны и ускорения победы.Об этом он сказал, выступая на Конференции послов Украины.

"Я призываю вас рассматривать этот визит (в США) как очень важный ориентир... У меня нет возможности совершать заграничные визиты, просто нет возможности, нет времени, так, как это делалось раньше в других условиях. У меня есть возможности осуществлять такую работу в других форматах, и вы это видели, мне кажется достаточно эффективно это было в этом году, но если какой-нибудь визит потенциально будет иметь такое же важное стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита будут абсолютно напрямую зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов украинской формулы мира, если могут быть определяющие шаги по ускорению нашей победы, то, в виде исключения из общей практики военного времени, могут быть мои переговоры и контакты на личном равные", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждый посол должен знать, какой результат потенциально сможет дать в своем направлении пребывания.



Президент напомнил, что накануне совершил свой первый с 24 февраля зарубежный визит, состоявшийся к ключевому союзнику Украины – США.



Он рассказал, что это был результативный визит, в ходе которого есть решение по усилению украинской ПВО, американский Конгресс работает над мощным финансовым пакетом, а также, по его словам, есть "существенные стратегические договоренности с США на ближайшие месяцы, которые однозначно усилят возможности наших Сил обороны по ключевым направлениям".



Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил первую после начала полномасштабного вторжения заграничную поездку. Он посетил визит США, где встретился с Президентом Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.



В ходе этого визита США объявили об оборонной помощи Украине более чем на 1,8 млрд долларов, в том числе предоставление ЗРК Patriot.



Возвращаясь домой, Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой.