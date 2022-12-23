Зеленский продолжит совершать зарубежные визиты только в одном случае

Владимир Зеленский заявил, что будет совершать зарубежные визиты только в случае их сверхважного стратегического наполнения, результативности для Сил обороны и ускорения победы.
Об этом он сказал, выступая на Конференции послов Украины.
Об этом он сказал, выступая на Конференции послов Украины.
Глава государства подчеркнул, что каждый посол должен знать, какой результат потенциально сможет дать в своем направлении пребывания.
Президент напомнил, что накануне совершил свой первый с 24 февраля зарубежный визит, состоявшийся к ключевому союзнику Украины – США.
Он рассказал, что это был результативный визит, в ходе которого есть решение по усилению украинской ПВО, американский Конгресс работает над мощным финансовым пакетом, а также, по его словам, есть "существенные стратегические договоренности с США на ближайшие месяцы, которые однозначно усилят возможности наших Сил обороны по ключевым направлениям".
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил первую после начала полномасштабного вторжения заграничную поездку. Он посетил визит США, где встретился с Президентом Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.
В ходе этого визита США объявили об оборонной помощи Украине более чем на 1,8 млрд долларов, в том числе предоставление ЗРК Patriot.
Возвращаясь домой, Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой.
Президент напомнил, что накануне совершил свой первый с 24 февраля зарубежный визит, состоявшийся к ключевому союзнику Украины – США.
Он рассказал, что это был результативный визит, в ходе которого есть решение по усилению украинской ПВО, американский Конгресс работает над мощным финансовым пакетом, а также, по его словам, есть "существенные стратегические договоренности с США на ближайшие месяцы, которые однозначно усилят возможности наших Сил обороны по ключевым направлениям".
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил первую после начала полномасштабного вторжения заграничную поездку. Он посетил визит США, где встретился с Президентом Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.
В ходе этого визита США объявили об оборонной помощи Украине более чем на 1,8 млрд долларов, в том числе предоставление ЗРК Patriot.
Возвращаясь домой, Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой.
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