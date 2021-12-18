Зеленский продолжает международные контакты на фоне обострения на Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, президент проинформировал Трюдо о постоянных нарушениях режима "тишины" на Донбассе, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ОП, 6 апреля.
Он отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
Президент поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для ВСУ, в частности увеличить количество канадских военных инструкторов в нашей стране.
Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.
Кроме того, Зеленский снова пригласил Трюдо на саммит Крымской платформы в Киеве 23 августа и на празднование 30-летия независимости Украины.
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