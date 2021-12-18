Зеленский продолжает международные контакты на фоне обострения на Донбассе

18:36 06 Апрель Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, президент проинформировал Трюдо о постоянных нарушениях режима "тишины" на Донбассе, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, 6 апреля.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных", - сказал Зеленский.

Он отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.



Президент поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для ВСУ, в частности увеличить количество канадских военных инструкторов в нашей стране.



Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в Президент поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для ВСУ, в частности увеличить количество канадских военных инструкторов в нашей стране.Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский снова пригласил Трюдо на саммит Крымской платформы в Киеве 23 августа и на празднование 30-летия независимости Украины.